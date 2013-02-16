profi7able

Необходимо выполнить дизайн корпуса активной метки в контексте продукта для заданной целевой аудитории. ТЗ в приложении, пожалуйста, опишите Ваше видение результата, время и деньги.
- Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт12 лет назад
За май-июнь необходимо дать основы java путем написания простых примеров. Перед началом занятий даете рекомендации какое ПО установить для учебного процесса. Примерный процесс: 1 – предварительно даете ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Цель: проверить качество сборки модуля сторонним производителем. В модуле 40 компонентов. Пассивные компоненты формата 0402 необходимо выпаять и проверить номинал. Активные – проверить маркировку. Работа ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо комплектование заказов на сборку электронными компонентами. Обязательное условие: наличие наработанных связей с поставщиками из Азии. Хотелось бы получить: оптимальную совокупную стоимость комплектации от поставщика на сборку. ...Управление проектаминет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть документация на производство PCB, SMT монтаж и требования к корпусу простого устройства на базе CC2541F256RHA. Необходимо: 1 – дать рекомендации по уменьшению себестоимости устройства; 2 – ...Управление проектаминет заявокЗакрыт12 лет назад
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Необходимо реализовать ПО для cc2540. ПО выполняет функцию метки, то есть основная функция - advertising. Вспомогательные функции: чтение с помощью АЦП уровня бортовой батареи, перехват нажатия одной кнопки. Более подробно в прикрепленном ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад