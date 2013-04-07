Менеджер по закупке электронных компонентов

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок226 просмотров

Необходимо комплектование заказов на сборку электронными компонентами.

Обязательное условие: наличие наработанных связей с поставщиками из Азии.

Хотелось бы получить: оптимальную совокупную стоимость комплектации от поставщика на сборку.

Примеры компонентов: cc2541, SMT 0402, primary lithium battery, PCB (impedance control), PCBA

Работа сдельная и регулярная, результат:

1 – сумма комплектации;

2 – стоимость доставки (компаниями, которые сами занимаются таможенной очисткой);

3 – счета на оплату комплектации;

12 лет назад
profi7able
Женя 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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