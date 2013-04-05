Требуется менеджер по работе с клиентами в соц. сетях -менеджер по продажам . Наполнение альбомов в соц сетях(вконтакте ,од,твитер,мой мир),объявления на авито ,общение с клиентами ,продажи . Оклад 5000р в ...
Требуется внештатный аналитик на постоянной основе
Компания ООО "Маркет Аналитика"
Описание вакансии:
- подготовка и написание маркетинговых отчетов по отраслевым рынкам;
- разработка и написание бизнес-планов/технико-экономических обоснований с построением финансовой модели;
- подготовка экономических обзоров по отраслевым рынкам
- анализ статистической и качественной информации, подготовка отчетов по результатам анализа.
Мы предлагаем:
При качественном и ответственном подходе к выполнению заданий - сотрудничество на постоянной основе и своевременная оплата проекта. Оплата по договоренности.
Обязательные требования:
- высшее экономическое (техническое, финансовое) образование;
- аналогичный опыт - не менее 1 года;
- знание основ маркетинга и экономики;
- умение пользоваться закрытыми и открытыми источниками информации;
- уверенный пользователь ПК (знание программ Excel, Visio, Project)
- уверенный пользователь Интернет;
- грамотный русский язык;
- аналитический склад ума, ответственность, аккуратность, внимательность, грамотность;
- наличие ИП с ЕНВД будет как дополнительный плюс.
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