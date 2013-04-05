Требуется внештатный аналитик на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок373 просмотра

Компания ООО "Маркет Аналитика"

Описание вакансии:

- подготовка и написание маркетинговых отчетов по отраслевым рынкам;

- разработка и написание бизнес-планов/технико-экономических обоснований с построением финансовой модели;

- подготовка экономических обзоров по отраслевым рынкам

- анализ статистической и качественной информации, подготовка отчетов по результатам анализа.

Мы предлагаем:

При качественном и ответственном подходе к выполнению заданий - сотрудничество на постоянной основе и своевременная оплата проекта. Оплата по договоренности.

Обязательные требования:

- высшее экономическое (техническое, финансовое) образование;

- аналогичный опыт - не менее 1 года;

- знание основ маркетинга и экономики;

- умение пользоваться закрытыми и открытыми источниками информации;

- уверенный пользователь ПК (знание программ Excel, Visio, Project)

- уверенный пользователь Интернет;

- грамотный русский язык;

- аналитический склад ума, ответственность, аккуратность, внимательность, грамотность;

- наличие ИП с ЕНВД будет как дополнительный плюс.

12 лет назад
market_analit1
Любовь 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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