Немного доработать PHP-скрипт

Есть сайт - киноафиша города (фильмы, афиша кинотеатров города и т.п.)

на сайте есть список фильмов с описанием (название, описание, постер, актеры и т.п.), вся эта информация хранится в БД.

Есть скрипт афиши, чтобы добавить расписание фильма, нужно в форме вручную написать:

1. время сеансов (10-00, 12-00, и т.д.)

2. название фильма

3. URL с описанием этого фильма

Задача сделать так, чтобы вместо полей 2,3 был выпадающий список (select), где мы просто выбираем нужный фильм (из тех, что есть в БД), а название и URL автоматически подставляются.

Сайт: http://kino31.ru CMS Joomla 1.0