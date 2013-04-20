Joomla очистить сейчас от вируса и закрыть дырки

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Завершен3 заявки121 просмотр

Нужно срочно почистить сайт.

Joomla
12 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Быстро и профессионально, вирус у меня провисел менее часа, очень профессиональный вирусоборец!
Приятно работать с достойными заказчиками! Оплата сразу же после сдачи.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад