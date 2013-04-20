Закрыть nofollow в Xenforo

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Закрытнет заявок174 просмотра

Всем привет.

Есть движок XenForo 1.1.4

Требуется закрыть все внешние ссылки в сообщениях пользователей (включая администраторов и модераторов) тегом rel="nofollow".

При этом необходима возможность добавить ID пользователей, на которых данное ограничение НЕ распространяется.

С уважением Денис

скайп: exall.ru

XenForo
12 лет назад
KovtunDenis
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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