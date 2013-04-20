Php скрипт - конвертер csv-YML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок120 просмотров

Данные лежать в csv-формате, нужно на лету скиптом преобразовывать в YML.

PHP
12 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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