Устранить проблему с кодировкой и мультибайтами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Необходимо устранить проблему с кодировкой и мультибайтами. Исполнитель должен иметь опыт работы с кодировками и мультибайтами. Нужно написать и добавить PHP функцию modifier.mb_ucfirst, modifier.mb_truncate, modifier.mb_lower

PHP
12 лет назад
Timsan
Тимур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров