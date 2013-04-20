Шаблон на joomla. Нужно изменить ширину сайта.
Устранить проблему с кодировкой и мультибайтами
Необходимо устранить проблему с кодировкой и мультибайтами. Исполнитель должен иметь опыт работы с кодировками и мультибайтами. Нужно написать и добавить PHP функцию modifier.mb_ucfirst, modifier.mb_truncate, modifier.mb_lower
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