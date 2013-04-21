Настроить GET-запрос

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужно настроить GET-запрос на индексацию.

По этому мануалу:

http://help.yandex.ru/site/optimizing.xml#manual

Напишите срок и стоимость.

12 лет назад
zakaz21
45 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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