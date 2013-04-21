Небольшой javascript

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки90 просмотров

Добрый день.

Есть условие: if(result==0) {result='0'; val=' ';} else {result=result+' ';}

Мне нужно следующее:

Если rfield РАВЕН "NAME1", либо "NAME2", либо "NAME3", ТО {result=result+' ';},

А если result==0 (И rfield НЕ РАВНО NAME1,Name2,Name3 , то {result='0'; val=' ';} else {result=result+' blablabla';}

5$, оплата интернет деньгами.

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12 лет назад
szdk
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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