Подключить систему оплаты к вордпресс сайту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

нужно подключить систему оплаты к магазину на вордпресс, система не распространенная поэтому соответствующего плагина нет есть документация по апи.

если есть вопросы пишите в скайп brndcrte

WordPress
12 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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