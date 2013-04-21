Доработать форму заказа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок123 просмотра

требуется доработать форму заказа. Чтобы по умолчанию галочка "Я ознакомлен..." была снята. А кнопка "Отправить" была неактивна". После того, как пользователь поставит галочку "Я согласен с условиями..," - кнопка "Отправить" станет активной и пользователь сможет отправить заявку. вот эта страница: http://www.salute-water.kz/zakaz/

12 лет назад
ss2002
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров