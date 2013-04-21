Требуется доработать интеграцию подписки smartresponder.ru в форму. Нужно 1) Создать / доработать функцию на php, которая принимает на вход имя, фамилию, емейл, список рассылок. Функция создает подписчика и подписывает его на ...
Решить проблему с парсером и сервером
Парсер внезапно стал грузить сервер. Сервер упал.
Нужно исправить проблему.
Если всё устроит, будем дальше сотрудничать
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