Доработать интеграцию smartresponder в форму

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка90 просмотров

Требуется доработать интеграцию подписки smartresponder.ru в форму.

Нужно

1) Создать / доработать функцию на php, которая принимает на вход имя, фамилию, емейл, список рассылок.

Функция создает подписчика и подписывает его на выбранные рассылки.

Подписка производится через API smartresponder.

http://smartresponder.ru/l_ru/api.html#?href=../api/doc/&anchor_id=Api_List

2) Создать форму для тестирования функции.

В форме посетитель сайта вводит имя (в кириллице), фамилию, емейл. А также выбирает одну или обе рассылки. ID рассылки(did): 346672, 180654.

После подтверждения формы вызывается созданный php скрипт.

Во вложении – текущий вариант интеграции.

В нем создание подписчика и подписка его производятся за один вызов API smartresponder. Это не позволяет подписывать сразу на 2 рассылки и не позволяет подписывать на вторую рассылку тех, кто до этого подписался на первую рассылку.

Требуется доработать решение: делать вызов API для создания подписчика. Предусматривать ситуацию, что подписчик уже существует. После этого делать вызовы для подписки его на рассылки.

PHP
12 лет назад
seva_grom
Максим 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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