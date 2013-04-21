Компания Айлайк ищет опытного PHP программиста для разработки на Битриксе. Нам нужен организованный и ответственный разработчик, которому можно поручить создание серьезных проектов. От вас мы ждем: - Наличие опыта ...
Ruby программист
Нужен ruby программист в старт-ап. Условия:
- Аgile programming (еженедельный контроль реализации проекта),
- готовность к полноценным релизам каждый месяц.
Требования:
- Ruby начиная с 3.1 и RoR от трех лет, реализованные проекты,
- ООП, TDD/BDD и паттерны проектирования,
- понимание принципов usability,
- SASS/SCSS, CoffeeScripts, jQuery (базовый уровень),
- MySQL (must), Redis (желательно),
- контроль версий (Git),
- QIWI api (must),
- желательно Twitter api, Google api, Facebook api, Unit-тесты (RSpec).
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