Ruby программист

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Нужен ruby программист в старт-ап. Условия:

- Аgile programming (еженедельный контроль реализации проекта),

- готовность к полноценным релизам каждый месяц.

Требования:

- Ruby начиная с 3.1 и RoR от трех лет, реализованные проекты,

- ООП, TDD/BDD и паттерны проектирования,

- понимание принципов usability,

- SASS/SCSS, CoffeeScripts, jQuery (базовый уровень),

- MySQL (must), Redis (желательно),

- контроль версий (Git),

- QIWI api (must),

- желательно Twitter api, Google api, Facebook api, Unit-тесты (RSpec).

GitjQueryMySQLRedisSASSSCSSRuby
12 лет назад
behterov
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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