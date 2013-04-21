Здравствуйте! Есть скрипт автосайта. Написан криво. php и html перемешаны. Категории выводятся в виде: http://domain.su/catalog.php?r=280 1. Необходимо сделать так, чтобы автомобили выводились в виде субдомена, например: http://nissan.domain.su/ Конечно ...
PHP программист (Bitrix)
Компания Айлайк ищет опытного PHP программиста для разработки на Битриксе. Нам нужен организованный и ответственный разработчик, которому можно поручить создание серьезных проектов.
От вас мы ждем:
- Наличие опыта LAMP разработки от 1 года.
- Портфолио из самостоятельно созданных сайтов, желательно на Битриксе.
- Умение делить на подзадачи, планировать и заканчивать разработку проектов.
- Умение хорошо верстать, хорошо знать JavaScript и разбираться в современных HTML/CSS/JS фреймворках.
- Способность к самостоятельному обучению и решению задач с помощью гугла и документации.
Мы будем делать:
- Веб-проекты на Битриксе
- Модули для Битрикса
- Поддерживать созданные проекты
Мы вам предлагаем:
- Гибкий график работы
- Молодой коллектив и вменяемое руководство
- Посещение тематических конференций и семинаров, профессиональную литературу
Пишите, договоримся! :)
Заявки фрилансеров
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