PHP программист (Bitrix)

Компания Айлайк ищет опытного PHP программиста для разработки на Битриксе. Нам нужен организованный и ответственный разработчик, которому можно поручить создание серьезных проектов.

От вас мы ждем:

- Наличие опыта LAMP разработки от 1 года.

- Портфолио из самостоятельно созданных сайтов, желательно на Битриксе.

- Умение делить на подзадачи, планировать и заканчивать разработку проектов.

- Умение хорошо верстать, хорошо знать JavaScript и разбираться в современных HTML/CSS/JS фреймворках.

- Способность к самостоятельному обучению и решению задач с помощью гугла и документации.

Мы будем делать:

- Веб-проекты на Битриксе

- Модули для Битрикса

- Поддерживать созданные проекты

Мы вам предлагаем:

- Гибкий график работы

- Молодой коллектив и вменяемое руководство

- Посещение тематических конференций и семинаров, профессиональную литературу

Пишите, договоримся! :)