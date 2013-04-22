Туристический сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок240 просмотров

Нужно доработать сайт или создать с нуля. Тематика: курорты Средиземноморья (все страны - это важно).

Суть сайта: информирование туристов о возможностях комфортно отдохнуть без посредников.

eturne.com - буде видоизменять этот сайт.

CMS Joomla

обязательно добавляем на главную страницу что-то типа этого (http://demo.joomlaxtc.com/?extension=maplink_europe), но для темы сайта.

Все остальное по ходу дела.

Joomla
12 лет назад
v2010
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров