Прайс для Яндекс-маркета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки142 просмотра

Добрый день.

Есть прайс в XLS, но Яндекс-маркет его не принимает из-за ошибок. Нужна помощь с приведением прайса в соответствие с требованиями Яндекса. 58 товаров.

12 лет назад
grandcherokee
Евгений 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

asmdk
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
Всё было выполнено вовремя. Помимо скрипта, Денис выслал подробную инструкцию по работе с ним. Рекомендую.
все хорошо

Заявки фрилансеров

asmdk
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад