Создание поисковика по категориям

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Закрыт3 заявки98 просмотров

Нужно создать грамотный поисковик для сйта недвижимости http://fast-house.net/

что бы можно было выбирать тип квартиры, тип недвижимости , тип операции(продажа или аренда)

12 лет назад
4ita4ok
Максим 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров