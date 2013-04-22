Имеется интернет-магазин (движок vam shop). Необходимо, чтобы корректно отображался на планшетниках, мобильных, и основных популярных браузерах
Написать скрипт для OpenCart
На сайте установлен модуль CSV Price Pro import/export (http://opencartforum.ru/files/file/467-csv-price-p...) для выгрузки с другого сайта. Проблема в том, что сейчас он может обновляться только в ручном режиме. Нужно написать скрипт, по которому он бы автоматически обновлял выгрузки с другого сайта. Нужно сделать как можно быстрее.
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