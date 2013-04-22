Генерация прямой ссылки

Суть задания:

есть скрипт обмена трафиком где пользователю нужно создать информер и установить код информера на свой сайт что б система

засчитывала переходы с сайта по информеру на обменник

Задание:

нужно сделать так что б пользователю кроме информера была доступна и прямая ссылка для слива трафика

тоесть система должна каждому пользователю генерировать прямую ссылку для трафика