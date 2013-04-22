Генерация прямой ссылки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки116 просмотров

Суть задания:

есть скрипт обмена трафиком где пользователю нужно создать информер и установить код информера на свой сайт что б система

засчитывала переходы с сайта по информеру на обменник

Задание:

нужно сделать так что б пользователю кроме информера была доступна и прямая ссылка для слива трафика

тоесть система должна каждому пользователю генерировать прямую ссылку для трафика

12 лет назад
nirvanaparaiso
Наталия 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров