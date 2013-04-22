Имеется интернет-магазин (движок vam shop). Необходимо, чтобы корректно отображался на планшетниках, мобильных, и основных популярных браузерах
Необходимо сделать модерацию на сайте
Пример моего скрипта http://best.volganin.net/
После добавления объявления или редактирования ,пользователю сообщается что объявление попало на модерацию.
Объявление должно попадать в вкладку модерация.
Доступ к модерации должен осуществляться через админку.
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