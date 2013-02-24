eric2003

Эрик eric2003

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо сделать модерацию на сайте

    Пример моего скрипта http://best.volganin.net/ После добавления объявления или редактирования ,пользователю сообщается что объявление попало на модерацию. Объявление должно попадать в вкладку модерация. Доступ к модерации должен осуществляться через админку.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интегрировать базу данных в DLE.

    Есть база данных , её надо интергривовать в dle. Сам пробовал но не получается.Надо что бы она взаимодействовала с DLE. База очень простая. [email protected] Пожалуйста в заявке указывайте стоимость за которую ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать сайт

    Есть база данных которая умеет следующее: Добавление заявок Поиск по базе данных с заданными критериями Подтверждение подачи заявки через емайл. Необходимо эту базу данных оформить как сайт, натянуть на ...

    DLE
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт с поиском по базе данных

    В приложении презентация в Powerpointe каким должен быть сайт. Грубо говоря, мне нужна структура сайта. Наполнение все сам сделаю. Что бы добавлялись заявки и велся поиск по ним. Когда выбирают такие же критерии как ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$125
10 баллов
11 лет назад
Сайт с поиском по базе данных
Эрик отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!
Все бы так работали, как работает Сергей. Все в сжатые сроки. Высокий уровень профессионализма.
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