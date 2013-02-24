Пример моего скрипта http://best.volganin.net/ После добавления объявления или редактирования ,пользователю сообщается что объявление попало на модерацию. Объявление должно попадать в вкладку модерация. Доступ к модерации должен осуществляться через админку.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы фрилансеров
$125
10 баллов
11 лет назад
Эрик отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все бы так работали, как работает Сергей. Все в сжатые сроки. Высокий уровень профессионализма.