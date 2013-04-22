Написание ТЗ для аукциона

1.Проект представляет собой аукцион (пояснение данного типа аукциона в приложении). Этот тип аукциона называется "аукцион уникально низкой ставки" (Low Bid Auction). Обычно, на этом аукционе разыгрываются товары. Принцип прост: каждый предлагает свою цену за товар, не зная предложений других участников. Если ваша цена окажется единственной в своем роде и, одновременно, самой низкой – вы победили. В аукционе участвуют сотни людей. Если хотя бы 2 из них предложили одинаковую цену – всё, эта цена не уникальная, она выиграть не может. Из уникальных цен выигрывает самая маленькая.

2.Данная модель аукциона должна быть немного видоизменена. Выигрышных комбинаций уникально низких ставок должно быть несколько, например, - 5. То есть основной приз будет уходить тому игроку, который назвал самую низкую, но уникальную ставку, а 4 утешительных приза уйдет игрокам, у которых были другие уникальные ставки, но уже не самые низкие, а их ставки будут идти в сторону увеличение. Таким образом, например, выигрышные комбинации за игру составят 15, 21, 31, 40, 60. Основной приз уйдет игроку, который сделал уникально низкую ставку - 15, а утешительные призы уйдут игрокам со ставками 21, 31, 40 и 60.

3.У каждого игрока будет свой личный кабинет, должна присутствовать интеграция с соц. сетями - VK, Facebook.

4.В каждом лоте простой игрок, не интегрированный через соц. сеть может сделать 4 ставки, а если он интегрируется через соц. сеть он получает возможность сделать 3 дополнительные ставки, то есть его общее число возможных ставок уже составит 7.

5.Должна быть возможность дарения ставок, то есть мы, как организаторы будем награждать бонусными баллами самых активных игроков, победителей, новых игроков и тд и тп.

6.Должен быть налажен учет и должна составляться база данных всех игроков, где будет отражена статистика - количество ставок каждого игрока, игроки-победители, среднее количество ставок за один лот. Это статистика для внутреннего пользования.

7.Должна быть страница на сайте, где будут отображены победители лотов.

8.Один из главных принципов - прозрачность и информативность. То есть по окончании каждого лота всем игрокам, принявшим в нем участие должна приходить информация на почту и в личный кабинет о победителях лота и их ставках.

9.Обязательно наличие почтовой рассылки с целью оповещения игроков о результатах розыгрышей и о датах начала последующих или для предоставления игрокам другой информации.