Скрипт отправки сообщений. Многопоточность

Нужен срипт рассылки сообщений.

Скрипт должен входить на страницу, начиная с заданного мною id, вставляет в форму сообщения: имя, е-майл, сообщение и «нажимает» кнопку «Отправить».

работа скрипта через прокси и обязательно многопоточность (чтобы работал например поток в 200)

прокси буду сам вставлять

Приступить к работе нужно будет прямо сейчас

Бюджет до 70$