Требования: Возраст 22-35 лет, опыт работы в веб-программировании (не менее 3 лет ), проживание на территории Украины. Знание: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML, CSS. Условия работы: Удаленная работа. Оплата по заданиям. ...
Форма заказа на ООП
Доброго времени суток...
Необходима помощь в настройке формы заказа выполненной объектно-ориентированным программированием. Для магазина был выбран компонент JoomlaKassa http://www.joomlakassa.com
Сам магазин в стадии разработки можно найти здесь http://samoyed.kiev.ua/shop
В приложенном файле ТЗ формы заказа...
Если возникнут вопросы их можно задать по Skayp - arucard987
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