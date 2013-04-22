Приветствую всех! Нужно сменить шаблон сайта на более современный,протестировать все функции что не работает исправить.То есть из полуфабриката сделать функционирующий сайт. http://www.auto-reg.com.ua/
Виджет для wordpress
- Сторона администратора:
Нужно сформировать список постов для отображения на стороне клиента.
В настройках виджета отображается выпадающий список, который содержит всё посты. Мы в выпадающем списке выбираем пост, кликаем добавить и он уходит вниз, в список выбранных постов.
Будет супер, если сделать возможность выбора постов из категорий. То есть у нас два выпадающих списка - первый это категории, второй это посты из выбранной категории. Мы меняем категорию и список постов меняется.
- Сторона клиента:
Отображается список постов, как в списке авторов - изображение (thumbail из поста) и заголовок поста. Основной момент: в заголовке виджета есть две стрелки для прокрутки постов внутри виджета. Постов в виджет можно добавить много (10-20-30), но в блоке за раз отображается только 5 постов. Поэтому нужно реализовать прокрутку постов через стрелки в заголовке.
По верстке - особых треований нет. Виджет: заголовок, в заголовке 2 кнопки для прокрутки списка постов, в основной части виджета список постов ( thumbnail из поста, заголовок поста).
Основное что нужно сделать - это html структура и JavScript, CSS сделаю сам.
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