Виджет для wordpress

- Сторона администратора:

Нужно сформировать список постов для отображения на стороне клиента.

В настройках виджета отображается выпадающий список, который содержит всё посты. Мы в выпадающем списке выбираем пост, кликаем добавить и он уходит вниз, в список выбранных постов.

Будет супер, если сделать возможность выбора постов из категорий. То есть у нас два выпадающих списка - первый это категории, второй это посты из выбранной категории. Мы меняем категорию и список постов меняется.

- Сторона клиента:

Отображается список постов, как в списке авторов - изображение (thumbail из поста) и заголовок поста. Основной момент: в заголовке виджета есть две стрелки для прокрутки постов внутри виджета. Постов в виджет можно добавить много (10-20-30), но в блоке за раз отображается только 5 постов. Поэтому нужно реализовать прокрутку постов через стрелки в заголовке.

По верстке - особых треований нет. Виджет: заголовок, в заголовке 2 кнопки для прокрутки списка постов, в основной части виджета список постов ( thumbnail из поста, заголовок поста).

Основное что нужно сделать - это html структура и JavScript, CSS сделаю сам.