Скрипт регистрации. Смена шаблона, тестирование

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Закрыт2 заявки88 просмотров

Приветствую всех!

Нужно сменить шаблон сайта на более современный,протестировать все функции что не работает исправить.То есть из полуфабриката сделать функционирующий сайт.

http://www.auto-reg.com.ua/

12 лет назад
Buran120
Валерий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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