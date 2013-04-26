Приветствую всех! Нужно сменить шаблон сайта на более современный,протестировать все функции что не работает исправить.То есть из полуфабриката сделать функционирующий сайт. http://www.auto-reg.com.ua/
Небольшие правки интернет-магазина на MODx
Есть интернет-магазин на базе MODx.
Необходимо выполнить следующие правки.
1. Установить другое меню: сейчас каталог открывается в виде "гармошки", хотелось бы переделать, чтобы подкаталоги "выпадали в право". Примеры сайтов: top-shop.ru, ozon.ru и многие другие.
2. Вместо виджета Календарь и виджета статьи нужна возможность загрузки туда фото или баннера (со ссылкой) через админку. Также должна быть возможность удаления виджетов.
3. Для каждого отдельного товара ввести механизм зачеркнутых цен. То есть указывать старую цену и новую. Старая будет зачеркнута при этом.
4. Посмотреть проблему со скоростью загрузки страниц. Главная страница открывается достаточно быстро, но когда выбираешь какую-нибудь категорию товаров и пытаешься перейти на другую страницу с товарами, скорость сильно снижается.
5. Исправить проблему, которая заключается в том, что CMS "теряет память" (создать новый документ как шаблон "товар") теперь можно только скопировав любой другой, затем переименовав в
какой нужно. Есть четкое представление о причине проблемы (подробности будут даны исполнителю).
Обязательные требования:
Предыдущий опыт работы с MODx желателен, чтобы быстрее выполнить проект.
В ином случае вы должны быть профи в PHP / MySQL как минимум.
С тем, кто качественно выполнит проект будем работать на постоянной основе по различным проектам с бюджетом до $10 000. Поэтому предпочтение будет отдано тому, кто на все руки мастер: и CMS на ты, и с фреймворками...
Считайте это проверочным заданием.
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