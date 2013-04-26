Небольшие правки интернет-магазина на MODx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка119 просмотров

Есть интернет-магазин на базе MODx.

Необходимо выполнить следующие правки.

1. Установить другое меню: сейчас каталог открывается в виде "гармошки", хотелось бы переделать, чтобы подкаталоги "выпадали в право". Примеры сайтов: top-shop.ru, ozon.ru и многие другие.

2. Вместо виджета Календарь и виджета статьи нужна возможность загрузки туда фото или баннера (со ссылкой) через админку. Также должна быть возможность удаления виджетов.

3. Для каждого отдельного товара ввести механизм зачеркнутых цен. То есть указывать старую цену и новую. Старая будет зачеркнута при этом.

4. Посмотреть проблему со скоростью загрузки страниц. Главная страница открывается достаточно быстро, но когда выбираешь какую-нибудь категорию товаров и пытаешься перейти на другую страницу с товарами, скорость сильно снижается.

5. Исправить проблему, которая заключается в том, что CMS "теряет память" (создать новый документ как шаблон "товар") теперь можно только скопировав любой другой, затем переименовав в

какой нужно. Есть четкое представление о причине проблемы (подробности будут даны исполнителю).

Обязательные требования:

Предыдущий опыт работы с MODx желателен, чтобы быстрее выполнить проект.

В ином случае вы должны быть профи в PHP / MySQL как минимум.

С тем, кто качественно выполнит проект будем работать на постоянной основе по различным проектам с бюджетом до $10 000. Поэтому предпочтение будет отдано тому, кто на все руки мастер: и CMS на ты, и с фреймворками...

Считайте это проверочным заданием.

MODXMySQLPHP
12 лет назад
idea4web
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$70
5 дней
Все ок!
Всё отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад

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