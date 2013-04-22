Написать ТЗ для магазина на основе XML-фида

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок75 просмотров

Нужно ТЗ для магазина на основе XML фида.

- Чтобы было понятно исполнителю визуальной части

- Чтобы было понятно программисту

Все детали в скайпе. Оплата по договоренности.

12 лет назад
Eru_Iluvatar
Михаил Эру 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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