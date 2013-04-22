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Внести правки в код самописного движка
Есть CMS самописная. Требуется добавить возможность правки полей Title, Keywords, Description. Затем сделать изменения в модуле заказов и прочее. Стучитесь в скайп evmakar
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