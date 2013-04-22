Внести правки в код самописного движка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Есть CMS самописная. Требуется добавить возможность правки полей Title, Keywords, Description. Затем сделать изменения в модуле заказов и прочее. Стучитесь в скайп evmakar

12 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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