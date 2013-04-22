Подправить скрипт WordPress XMLRPC

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Закрыт1 заявка95 просмотров

Есть очень маленький (1кб.) php скрипт, который конектится к базе WordPress ищет информацию по ключу если не находит то добавляет новый пост.

Нужно строчку добавления в базу новой записи заменить и реализовать через api wordpress xmlrpc.php.

Работы на 5 минут, для того кто разбирается.

PHPWordPress
12 лет назад
lrv
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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