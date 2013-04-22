Подправить скрипт WordPress XMLRPC

Есть очень маленький (1кб.) php скрипт, который конектится к базе WordPress ищет информацию по ключу если не находит то добавляет новый пост.

Нужно строчку добавления в базу новой записи заменить и реализовать через api wordpress xmlrpc.php.

Работы на 5 минут, для того кто разбирается.