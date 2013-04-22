Здравствуйте! На готовом корп.сайте печатного издания, необходимо сделать дополнения ввиде: 1. создать еще одно меню из трех разделов. (примерное оисание в приложении) 2. приделать аналогичную функцию размещения и просмотра файлов http://teplomaster.kz ...
Подправить скрипт WordPress XMLRPC
Есть очень маленький (1кб.) php скрипт, который конектится к базе WordPress ищет информацию по ключу если не находит то добавляет новый пост.
Нужно строчку добавления в базу новой записи заменить и реализовать через api wordpress xmlrpc.php.
Работы на 5 минут, для того кто разбирается.
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