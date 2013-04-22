Нужен JS расчета стоимости жалюзи или PHP . Кратко о том, что необходимо, остальное по е-маил: Стоимость жалюзи расчитывается по схеме: ширина х высота = ….м.2 Квадратура умножается на цену за ...
Правки в простенькой CMS (PHP)
требуются программист PHP.правки в простенькой CMS
СИСтема йправления не сложная, с понятным кодом. Требуется срочно внести ряд несложных правок.
Срочно. Работа для тех кто может работать с чужим несложным кодом и располагает временем. Менеджерам и веб-студия просьба не беспокоить
Оплата wm.
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