Правки в простенькой CMS (PHP)

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Закрыт6 заявок135 просмотров

требуются программист PHP.правки в простенькой CMS

СИСтема йправления не сложная, с понятным кодом. Требуется срочно внести ряд несложных правок.

Срочно. Работа для тех кто может работать с чужим несложным кодом и располагает временем. Менеджерам и веб-студия просьба не беспокоить

Оплата wm.

PHP
12 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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