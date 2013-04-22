Требуется удаленный web-программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка198 просмотров

На постоянную работу требуется программист PHP.

Требования:

Прочное знание PHP, MySQL, Javascript

Опыт работы с фреймворками Mootools или JQuery

Опыт работы с Linux (Desktop и Server)

Умение оптимизировать код и разбираться в чужом коде

Желание работать в команде

Стремление совершенствовать свои навыки

Крайне приветствуется знание 1C-Bitrix

В предложении укажите вашу ставку за час работы. А так же примеры работ.

JavaScriptjQueryLinuxMySQLPHP
12 лет назад
mat85
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров