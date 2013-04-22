Калькулятор расчета стоимости жалюзи

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок136 просмотров

Нужен JS расчета стоимости жалюзи или PHP . Кратко о том, что необходимо, остальное по е-маил:

Стоимость жалюзи расчитывается по схеме: ширина х высота = ….м.2

Квадратура умножается на цену за 1м2 = стоимость жалюзи

Размеры указваются в метрах ! (например: высота - 1,35 ширина - 0,65)

Пример: Заказ жалюзи ISO 25 мм цвет 201

Ширина 0,65 х высота 1,35 = 0.88 м2

0.88 х 222 грн = 195,36 грн.

Клиент в итоге должен видеть такой расчет:

Размер: 0.88 м2

Цена за 1 кв. м: 222 грн

Цена жалюзи: 195,36 грн

JavaScriptPHP
12 лет назад
tjn
44 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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