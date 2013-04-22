Распарсить новостную ленту сайта

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Закрыт5 заявок125 просмотров

http://nabchelny.ru

скрипт на php должен выдавать последние три новости - заголовок, анонс, ссылка

на phpquery либо simple dom xml

PHP
12 лет назад
wolfus
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров