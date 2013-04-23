Жду предложений через сайт. Рассматриваю кандидатов с успешным опытом создания подобных вещей. Желательно реализация на яваскрипт\жквери\пхп Техническое задание – калькулятор стоимости утепления фасада для сайта. Мастер расчёта ...
Работа на MODх
Здравствуйте!
На готовом корп.сайте печатного издания, необходимо сделать дополнения ввиде:
1. создать еще одно меню из трех разделов. (примерное оисание в приложении)
2. приделать аналогичную функцию размещения и просмотра файлов http://teplomaster.kz (раздел "Газета", подраздел "Читать газету"), либо предложить свой вариант.
Прошу указывать стоимость и сроки исполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Бюджет обсуждаемый (ваши предложения) - приблизительное ТЗ в екселевском документе, согласен на 50% предоплату оплата удобным вам способом в документе на фотках и коментариях максимально постарался изьяснить в чем потребность - заранее прошу ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
требуются программист PHP.правки в простенькой CMS СИСтема йправления не сложная, с понятным кодом. Требуется срочно внести ряд несложных правок. Срочно. Работа для тех кто может работать с чужим несложным ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужен JS расчета стоимости жалюзи или PHP . Кратко о том, что необходимо, остальное по е-маил: Стоимость жалюзи расчитывается по схеме: ширина х высота = ….м.2 Квадратура умножается на цену за ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Вордпресс. Страницы в большинстве созданы и заполнены, нужно доразмещать остальное. Кто может?Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
На постоянную работу требуется программист PHP. Требования: Прочное знание PHP, MySQL, Javascript Опыт работы с фреймворками Mootools или JQuery Опыт работы с Linux ...Закрыт12 лет назад
http://nabchelny.ru скрипт на php должен выдавать последние три новости - заголовок, анонс, ссылка на phpquery либо simple dom xmlВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть CMS самописная. Требуется добавить возможность правки полей Title, Keywords, Description. Затем сделать изменения в модуле заказов и прочее. Стучитесь в скайп evmakarВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $40
Требуется изменить страницу коллекции на сайте интернет магазина по установленному дизайну 1) Принципиально изменить фон на странице коллекций (все три коллекции), используя прилагаемый шаблон. 2) Технологически упростить слайдер a. Обязательная кроссплатформенность b. Т.к. фактически есть ...Закрыт12 лет назад
Этап 1: Нужно отпарсить список интернет-магазинов Екатеринбурга (и со всех соседних страниц). Сайты для парсинга: 66.ru/catalog/ uralweb.ru/catalog/index.php?region=svrd&dir=webshop&order=0 Затем удаление дублей. Задача: создать список всех интернет-магазинов ...Закрыт12 лет назад