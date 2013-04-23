Работа на MODх

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Здравствуйте!

На готовом корп.сайте печатного издания, необходимо сделать дополнения ввиде:

1. создать еще одно меню из трех разделов. (примерное оисание в приложении)

2. приделать аналогичную функцию размещения и просмотра файлов http://teplomaster.kz (раздел "Газета", подраздел "Читать газету"), либо предложить свой вариант.

Прошу указывать стоимость и сроки исполнения.

12 лет назад
Che_Bogdan
Богдан 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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