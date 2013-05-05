Здравствуйте! На готовом корп.сайте печатного издания, необходимо сделать дополнения ввиде: 1. создать еще одно меню из трех разделов. (примерное оисание в приложении) 2. приделать аналогичную функцию размещения и просмотра файлов http://teplomaster.kz ...
Необходимо реализовать модуль пересчета кв м в уп.
Cайт magazine-floors.ru
Нужно чтобы модуль переводил заказываемы метраж в упаковки и наоборот упаковки в метры.
Пример тут http://www.mirlaminata.ru/laminat/quick-step/rustic/klen-ekzoticheskiy-ric1416.html
В товарах уже заполнены коэффициенты пересчета, но цена указана только за квадратный метр!!! То есть цена за пачку должна пересчитываться
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