Необходимо реализовать модуль пересчета кв м в уп.

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Завершен4 заявки108 просмотров

Cайт magazine-floors.ru

Нужно чтобы модуль переводил заказываемы метраж в упаковки и наоборот упаковки в метры.

Пример тут http://www.mirlaminata.ru/laminat/quick-step/rustic/klen-ekzoticheskiy-ric1416.html

В товарах уже заполнены коэффициенты пересчета, но цена указана только за квадратный метр!!! То есть цена за пачку должна пересчитываться

HTML
12 лет назад
revado
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$30
2 дня
Юрий нашел решение сложной задачи, от которой отказались 5 фрилансеров. Очень низкая стоимость выполнения проектов, но при этом качество остается на самом высоком уровне. Могу порекомендовать Юрия как очень ответственного исполнителя.
Приятно было работать. Задачи четкие, оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад

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