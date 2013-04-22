Разработка сайта

Задача состоит в том, что бы создать сайт-поисковик в сфере трудоустройства с системой регистрации пользователей и интегрированной программой по смс-рассылке на мобильные номера и емейл адреса пользователей, от поисковика нужно лишь найти информацию по двум критериям «Город» и «Название вакансии», ссылку которая ведет к данной информации направить на почту зарегистрированному соискателю с параллельным уведомлением на моб. тел. Дальше нюансы. Для лучшей коммуникации предпочтительно проживание в Днепропетровске.