Редактирование сайта

1) Установить форум на сайт tvoyturetskiy.ru чтобы работали все функции в том числе регистрация и все остальное без проблем висов ив сего такого срочно и быстро,

2) также установка плагина идентичного сайту turkrusclub.ru когда при входе всплывает просьба добавить группу вконтакте и фэйсбуе к себе и отлайкать, а аткже добавление квадратов на сайт группы чтобы было видно кто подписан ввконаткт и фэсбке