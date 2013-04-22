Редактирование сайта

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Закрыт3 заявки124 просмотра

1) Установить форум на сайт tvoyturetskiy.ru чтобы работали все функции в том числе регистрация и все остальное без проблем висов ив сего такого срочно и быстро,

2) также установка плагина идентичного сайту turkrusclub.ru когда при входе всплывает просьба добавить группу вконтакте и фэйсбуе к себе и отлайкать, а аткже добавление квадратов на сайт группы чтобы было видно кто подписан ввконаткт и фэсбке

12 лет назад
gelani
Глеб 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров