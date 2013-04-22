Нужно сделать навигацию в стиле java

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки120 просмотров

Нужно сделать навигацию в стиле java, как здесь kino-live.org/ на главной.

CMS Wordpress, если что)

Ваша приблизительная расценка на подобную работу?

JavaWordPress
12 лет назад
favour
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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