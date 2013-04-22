Изменить существующую функцию (Java)

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки78 просмотров

Приветствую!

Есть Java код (см. вложение). Необходимо переделать (скорее - переписать заново) данную функцию для получения других данных.

Все пояснения и объяснения по проекту предоставлю, а также - по контексту.

Благодарю!

Java
12 лет назад
AndreKv
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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