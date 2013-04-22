Здравствуйте! На готовом корп.сайте печатного издания, необходимо сделать дополнения ввиде: 1. создать еще одно меню из трех разделов. (примерное оисание в приложении) 2. приделать аналогичную функцию размещения и просмотра файлов http://teplomaster.kz ...
Изменить существующую функцию (Java)
Приветствую!
Есть Java код (см. вложение). Необходимо переделать (скорее - переписать заново) данную функцию для получения других данных.
Все пояснения и объяснения по проекту предоставлю, а также - по контексту.
Благодарю!
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