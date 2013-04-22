Программист javascript

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужен программист для написания сценария на javascript под специалное ПО (ПО работает с 3G модемами). Подробная информация при общении. Скрипт для ПО написан на javascript.

JavaScript
12 лет назад
city21
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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