Sharepoint Online пилотная настройка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки105 просмотров

Если Вас интересует проект и Вы можете обеспечить результат, пожалуйста сообщите (все пункты обязательны):

1. Стоимость работы

2. Срок выполнения работы

3. Описание своего опыта разработки под Sharepoint, перечисление выполненных проектов (или другими словами, почему я могу быть уверен в актуальности полученного от Вас результата?).

4. Skype

ТЗ в аттачменте. Бюджет определен условно, он может быть, как ниже, так и выше указанной суммы.

12 лет назад
ivinsky
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров