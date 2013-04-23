Sharepoint Online пилотная настройка

Если Вас интересует проект и Вы можете обеспечить результат, пожалуйста сообщите (все пункты обязательны):

1. Стоимость работы

2. Срок выполнения работы

3. Описание своего опыта разработки под Sharepoint, перечисление выполненных проектов (или другими словами, почему я могу быть уверен в актуальности полученного от Вас результата?).

4. Skype

ТЗ в аттачменте. Бюджет определен условно, он может быть, как ниже, так и выше указанной суммы.