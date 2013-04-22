Изучение Библии онлайн

Приглашаю программиста для создания расширения для Джумла 2.5. Необходимое расширение для чтения библии онлайн должно включать в себя возможность одновременного чтения страницы библии на русском и по желанию на церковнославянском, древнегреческом в подстрочнике и возможно на иврите в подстрочнике. также по желанию просмотр комментариев к выбранным стихам.(Хотя бы толковая библия Лопухина и еще несколько вариантов-Зигабен и др.)