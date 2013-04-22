Изучение Библии онлайн

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Приглашаю программиста для создания расширения для Джумла 2.5. Необходимое расширение для чтения библии онлайн должно включать в себя возможность одновременного чтения страницы библии на русском и по желанию на церковнославянском, древнегреческом в подстрочнике и возможно на иврите в подстрочнике. также по желанию просмотр комментариев к выбранным стихам.(Хотя бы толковая библия Лопухина и еще несколько вариантов-Зигабен и др.)

Joomla
12 лет назад
sss131
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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