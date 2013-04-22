Требуется доработка интернет магазина Shop.enjoy.ru Работа в основном с внутернним функционалом, направленная на оптимизацию работы менеджера. Довольно специфические, но интересные задания. Остальная часть направлена на повышение юзабилити. ...
Изучение Библии онлайн
Приглашаю программиста для создания расширения для Джумла 2.5. Необходимое расширение для чтения библии онлайн должно включать в себя возможность одновременного чтения страницы библии на русском и по желанию на церковнославянском, древнегреческом в подстрочнике и возможно на иврите в подстрочнике. также по желанию просмотр комментариев к выбранным стихам.(Хотя бы толковая библия Лопухина и еще несколько вариантов-Зигабен и др.)
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