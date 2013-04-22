Подключить PayOnline

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки220 просмотров

Сайт на WordPress

Нужно подключить PayOnline (самостоятельно написать модуль по документации) в течение 2 рабочих дней

Оплата 2000 рублей, строго после выполнения и тестирования 100%

WordPress
12 лет назад
Kuro
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров