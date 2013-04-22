Нужен бот, эмулирующий действия человека

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок126 просмотров

Добрый вечер.

Нужно написать бота, который бы эмулировал действия человека, а именно движение мыши, другие активные действия (пролистывание, выделение), проигрывал бы флеш, javascript и сохранял бы cookie.

Если у вас есть опыт написания подобных ботов, то готов предоставить более подробное описание задачи.

JavaScript
12 лет назад
Nooke
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров