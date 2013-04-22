Нужен бот, эмулирующий действия человека

Добрый вечер.

Нужно написать бота, который бы эмулировал действия человека, а именно движение мыши, другие активные действия (пролистывание, выделение), проигрывал бы флеш, javascript и сохранял бы cookie.

Если у вас есть опыт написания подобных ботов, то готов предоставить более подробное описание задачи.