Требуется доработка интернет магазина Shop.enjoy.ru Работа в основном с внутернним функционалом, направленная на оптимизацию работы менеджера. Довольно специфические, но интересные задания. Остальная часть направлена на повышение юзабилити. ...
Нужен бот, эмулирующий действия человека
Добрый вечер.
Нужно написать бота, который бы эмулировал действия человека, а именно движение мыши, другие активные действия (пролистывание, выделение), проигрывал бы флеш, javascript и сохранял бы cookie.
Если у вас есть опыт написания подобных ботов, то готов предоставить более подробное описание задачи.
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