Доработка интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка92 просмотра

1. Возможность заходить на сайт через соцсети.

2. Переадресация на главную, если товар не существует или отключен.

3. Корзина (полное обновление).

12 лет назад
krrrasota
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$100
4 дня
Спасибо за молниеносную работу, советы и подсказки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Собственно уже и писать нечего, данный заказчик перешел в разряд постоянных клиентов, с которыми легко и интересно работать :) Одно лишь могу пожелать, дальнейшего процветания вашего бизнеса, ведь от ваших успехов зависит и моя загрузка. Советую всем данного заказчика.

Заявки фрилансеров

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад