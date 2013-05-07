Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtuemart, а именно: 1. Перевести надпись Back to: (Вернуться).С 2. Перевести надпись Shoper Information при вводе данных покупателя. 3. Убрать надпись Info: сообщение отправлено (после оформления ...
Задача для специалиста по cms netcat
Добрый день!
Нужно в почти готовый проект реализованный на netcat внести правки и доделать его.
Поправить в дизайне 1) убрать картинка в названии меню, 2) сменить шрифт у меню, поправить крособраузерность, прикрепить вывод товаров в разделе каталог, поправить меню, нужно что бы меню раскрывалось при клике на основную категорию в меню (открывались под категории) оставаясь на одной страничке. При прохождении в корзину и попытке оформить заказ, предлагает войти в систему, но при клике на логин или пароль чтоб забить его в поле, выбрасывает на страничку каталога и т.д.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать открытие рекламного баннера на flash через яваскрипт.Закрыт12 лет назад
Изменить плагин Мингл форум. Добавить возможность пользователям оставлять отзывы друг о друге и ставить рейтинговые баллы, добавить в текстовый редактор картинки всей колоды игральных карт, и при создании темы несколько форм. Т.е. чтобы пользователь вводил ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Если Вас интересует проект и Вы можете обеспечить результат, пожалуйста сообщите (все пункты обязательны): 1. Стоимость работы 2. Срок выполнения работы 3. Описание своего опыта разработки под Sharepoint, перечисление выполненных проектов (или ...Закрыт12 лет назад
- $250
На движке OpenCart нужно собрать интернет-магазин: 1. Установить и настроить шаблон (возможно верстка шаблона) 2. Установить модули фильтров, доставки, отзывов, и др.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую. По сути нужна консультация. Не могу разобраться как на кохане реализовать эти функции(Выгрузка из базы и добавление в неё). ICQ 379736615Закрыт12 лет назад
Добрый вечер. Нужно написать бота, который бы эмулировал действия человека, а именно движение мыши, другие активные действия (пролистывание, выделение), проигрывал бы флеш, javascript и сохранял бы cookie. Если у вас есть опыт написания ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт на WordPress Нужно подключить PayOnline (самостоятельно написать модуль по документации) в течение 2 рабочих дней Оплата 2000 рублей, строго после выполнения и тестирования 100%Закрыт12 лет назад
- $100
Приглашаю программиста для создания расширения для Джумла 2.5. Необходимое расширение для чтения библии онлайн должно включать в себя возможность одновременного чтения страницы библии на русском и по желанию на церковнославянском, древнегреческом в подстрочнике и возможно ...Закрыт12 лет назад