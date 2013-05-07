Задача для специалиста по cms netcat

Добрый день!

Нужно в почти готовый проект реализованный на netcat внести правки и доделать его.

Поправить в дизайне 1) убрать картинка в названии меню, 2) сменить шрифт у меню, поправить крособраузерность, прикрепить вывод товаров в разделе каталог, поправить меню, нужно что бы меню раскрывалось при клике на основную категорию в меню (открывались под категории) оставаясь на одной страничке. При прохождении в корзину и попытке оформить заказ, предлагает войти в систему, но при клике на логин или пароль чтоб забить его в поле, выбрасывает на страничку каталога и т.д.