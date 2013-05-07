Задача для специалиста по cms netcat

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки183 просмотра

Добрый день!

Нужно в почти готовый проект реализованный на netcat внести правки и доделать его.

Поправить в дизайне 1) убрать картинка в названии меню, 2) сменить шрифт у меню, поправить крособраузерность, прикрепить вывод товаров в разделе каталог, поправить меню, нужно что бы меню раскрывалось при клике на основную категорию в меню (открывались под категории) оставаясь на одной страничке. При прохождении в корзину и попытке оформить заказ, предлагает войти в систему, но при клике на логин или пароль чтоб забить его в поле, выбрасывает на страничку каталога и т.д.

12 лет назад
Dmitriy165
Дмитрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

starki
Игорь 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$170
10 дней
Весьма доволен работой исполнителя, все было сделано в срок и оговоренную сумму, были предложения от Игоря, которые он реализовал. Теперь проект функционирует, как нужно. Огромное спасибо, все советую.
Вполне адекватный заказчик. Никаких проблем ни с оплатой, ни с ТЗ. Все вопросы решаются.

Заявки фрилансеров

starki
Игорь 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад