Изменить плагин Мингл форум. Добавить возможность пользователям оставлять отзывы друг о друге и ставить рейтинговые баллы, добавить в текстовый редактор картинки всей колоды игральных карт, и при создании темы несколько форм. Т.е. чтобы пользователь вводил ...
Сделать flash-брендирование открывающимся через JS
Требуется сделать открытие рекламного баннера на flash через яваскрипт.
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